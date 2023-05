Prévia do PIB aponta avanço de 1,2% na economia cearense em fevereiro

Ainda assim, ritmo de crescimento é menor do que o da média do Nordeste e do Brasil, segundo Banco Central

O nível da atividade econômica no Ceará avançou 1,2% em fevereiro, em relação ao mês de janeiro deste ano. Os dados do Banco Central, considerados uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), ficaram aquém do ritmo de crescimento da economia do Nordeste (3,8%) e do Brasil (3,32%) no período.

Em relação a fevereiro de 2022, o avanço da economia cearense também ficou em 1,2%. No acumulado do ano, o crescimento do Índice de Atividade Econômica Regional (IBC-R) é de 2% e de 3,1% no comparativo de 12 meses.



No trimestre encerrado em fevereiro, houve avanço de 0,6% na economia do Ceará em relação ao trimestre imediatamente anterior. E de 1,4% ante igual trimestre de 2022.

Entenda como é calculada a prévia do PIB

Apesar de trazerem um panorama sobre a evolução da economia, os resultados do PIB, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o do IBC-Br, do Banco Central, são diferentes em razão do modelo da estimativa.

O primeiro, além de incorporar as informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia (indústria, comércio e serviços e agropecuária) e do volume de impostos, também mede a demanda, o que não é feito pelo Banco Central.

O nível da atividade econômica do Ceará está abaixo da média de crescimento da economia do Nordeste. De acordo com o Banco Central, o indicador da Região registrou avanço de 3,8% na passagem de janeiro para fevereiro.

Em relação ao mês de fevereiro de 2022, o IBC-R registrou avanço de 1,4%. No acumulado do ano, a economia do Nordeste cresceu 1,6% e 3,5% no comparativo de 12 meses.

Já a economia brasileira, segundo o Banco Central, acumula avanço de cresceu 2,87% no ano e de 3,08% no comparativo de 12 meses.

