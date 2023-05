Líder democrata no Senado rejeita solução de curto prazo para impasse por teto da dívida

O líder da maioria democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, defendeu, nesta terça-feira, 2, que o Congresso deve aprovar uma extensão do teto da dívida até dezembro de 2024. Em entrevista a repórteres, o parlamentar rejeitou as propostas que sugerem uma postergação de curto prazo, potencialmente até o fim do ano.

Schumer acrescentou que pretende esperar até o encontro do presidente dos EUA, Joe Biden, com lideranças do legislativo antes definir os próximos passos. O político criticou ainda as propostas de republicanos de elevar o teto em troca de cortes de gastos. "Esses cortes são muito draconianos. O povo americano não os quer", afirmou.

Na segunda-feira, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, alertou que o governo pode ficar sem recursos para honrar obrigações se não houver uma solução para o impasse sobre o teto da dívida antes de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags