O Ceará deve movimentar R$ 305,3 milhões no comércio neste Dia das Mães. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O valor está abaixo da projeção feita em 2022, que era de R$ 348 milhões.

Na Capital, porém, o setor do comércio está otimista para a data, considerada a mais importante do varejo no primeiro semestre. A expectativa de crescimento de vendas, segundo Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, será de 7%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

“As expectativas são boas, principalmente, porque a data vai ser celebrada em 14 de maio, quase meio do mês. Nós lojistas, teremos tempo para atender os consumidores, dando a atenção que eles merecem. Estamos preparados, com produtos inovadores, prateleiras com novidades e equipe de venda treinada”, destaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma tentativa de alavancar ainda mais as vendas neste período, o Instituto CDL, com com apoio da CDL de Fortaleza e Faculdade CDL, realiza a campanha “Centro Premiado”.

A iniciativa inicia nesta quinta-feira, 4, e vai até o próximo dia 13. Os consumidores que comprarem nas lojas do Centro e dos shoppings da região central, vão concorrer a dois caminhões de prêmios e uma scooter elétrica.

Além disso, como novidade em relação aos anos anteriores, a campanha vai contar com R$ 30 mil em prêmios instantâneos com as raspadinhas, que são os próprios cupons da campanha.

Como será no Brasil

No Brasil, o volume de vendas, ainda conforme pesquisa da CNC, deverá atingir R$ 13,17 bilhões em 2023, o que representa uma retração de 4,1% em relação à movimentação financeira real observada no ano passado.

Este ano, como comumente ocorre, vestuário, calçados e acessórios devem puxar as vendas, com a previsão de faturamento de R$ 6 bilhões, apesar da queda esperada de 3% em relação ao volume observado no ano passado.

Em seguida, vem o segmento de farmácias, perfumarias e lojas de cosméticos, com vendas previstas na casa dos R$ 2,2 bilhões, e os estabelecimentos especializados na venda de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com R$ 1,7 bilhão.

A maior alta deve ocorrer no ramo de hiper e supermercados: 0,6% perante 2022, o equivalente a R$ 1,87 bilhão no total.

Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, apesar das expectativas de vendas abaixo do ano passado, o movimento é bastante esperado pelos empresários do comércio. “Não apenas pela magnitude da data, mas também pela diversidade de segmentos impactados pelas comemorações, o Dia das Mães é considerado o Natal do primeiro semestre pelo varejo brasileiro”, afirma Tadros.

Vendas de eletrodomésticos devem cair 13%

Apesar da desaceleração dos níveis gerais de preços, o economista da CNC responsável pela apuração, Fabio Bentes, aponta que as condições de consumo se mostram desfavoráveis à ampliação das vendas para o Dia das Mães, em virtude do aumento dos juros na ponta ao consumidor.

De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros ao fim do primeiro trimestre de 2023 estava no maior patamar dos últimos cinco anos e meio. Com isso, os segmentos mais dependentes das condições de crédito, como eletroeletrônicos e utilidades domésticas, produtos de informática e comunicação e móveis e eletrodomésticos, tendem a registrar perdas expressivas em relação ao ano passado – as reduções das vendas devem chegar a 13,9%, 9,7% e 3,8%, respectivamente.

“A elevação dos juros tem surtido efeito não apenas no nível de atividade do setor, mas também nos preços ao consumidor, com reflexos na cesta de consumo de bens e serviços relacionados à data”, analisa Fabio Bentes.

Em 2023, esse grupo específico de bens e serviços deverá ter aumento de preços de 6,7% – abaixo do ritmo de reajustes verificado no ano passado, que foi de 10,8%. Cosméticos e itens de vestuário tendem a acusar variações superiores a 10% quando comparadas ao mesmo período de 2022.

Por outro lado, no sentido da desaceleração da inflação, destacam-se as variações negativas observadas nos preços de computadores pessoais, televisores e aparelhos de som, com quedas de 13,2%, 11,5% e 9%, respectivamente.



Mais notícias de Economia

Tags