Brasil terá 4 representantes no Young Lions em Cannes

Após disputar vagas com outras 224 duplas de criativos de todas as regiões, quatro brasileiros foram selecionados pelo programa Young Lions Brasil para participar do festival internacional de criatividade na Riviera Francesa, de 19 a 23 de julho. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no País, e este ano, foi o responsável pelo projeto de fomento de jovens publicitários.

Todo o processo de julgamento foi realizado de maneira anônima e contou com a avaliação de jurados das principais agências de publicidade e executivos do mercado de marketing brasileiro.

As duas duplas - Igor Araújo Liberato e Lucas Carasek, e Amanda Losi e Camila Ferreira Lopes - receberão como prêmio uma bolsa para custear viagem, hospedagem e a participação do Young Lions Competition em Cannes, iniciativa que reúne jovens criativos de todo o mundo. Este ano, o programa teve o patrocínio da Ambev e do Burger King.

Já na Riviera Francesa, os quatro jovens brasileiros concorrerão ao Young Lions Competition contra criativos de todo o mundo. Os selecionados têm 24 horas para desenvolver uma campanha destinada a ONGs escolhidas pela organização do festival. Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de medalhas na categoria, com 19 prêmios.

Zero álcool

Vencedores na categoria filme, Igor Araújo Liberato e Lucas Carasek de Moura foram responsáveis por criar a campanha 'Viva Noites Épicas: Budweiser Zero', em que a dupla incentivou que o público curtisse a noite com os amigos bebendo apenas bebidas zero álcool. "O Young Lions é uma oportunidade de fazer um trabalho do jeitinho que a gente queria, sem amarras, podendo ousar e se divertir fazendo", disse Carasek.

Os jovens lembram que a ideia foi idealizada nos "45 do segundo tempo", quando a dupla optou por mudar de categoria e se inscrever na categoria de filme. "Vencer o Young Lions foi sem dúvida uma conquista pra não esquecer nunca mais", afirmou Liberato. "Concluímos o trabalho super orgulhosos, sobretudo pelo processo leve e divertido que vivemos. Agora é em Cannes! E vamos com tudo."

Sem conservantes

Já na categoria digital, a campanha que decidiu tirar os conservantes do "rei" do Burger King foi criada pelas publicitárias Camila Ferreira Lopes e Amanda Losi. A dupla decidiu mostrar o antes e depois do mascote da rede de fast food, que usa a mesma imagem do personagem há 68 anos. "Representar o Brasil no maior festival de publicidade do mundo é incrível e nossa expectativa está lá em cima. Agora é conseguir um bom resultado lá em Cannes", disse Camila.

Tanto para Camila quanto para Amanda, ter sido escolhida dentro do programa Young Lions Brasil foi a realização de um sonho antigo. A dupla conta que desde a época de estagiárias já se preparavam para conseguir tal feito. "Conquistar o Young foi muito difícil, porque nós já tínhamos tentado outras vezes, e eu estava com a pressão da idade, era meu penúltimo ano, mas deu tudo certo", lembra Amanda.

Mais brasileiros

Além dos jovens criativos selecionados para o Young Lions Brasil, engrossando a lista da delegação de brasileiros nas competições pelos Leões de Cannes e na lista de jurados, o Pais ainda terá mais três brasileiros integrando a lista do júri de Shortlist do festival internacional de criatividade, entre eles Miguel Bemfica, CCO da VMLY&R, representando a região do Oriente Médio e Norte da África, Pedro Americo, diretor executivo da McCann na Alemanha e Deh Bastos, pela Publicis Brasil.

Apesar da presença dos dois colegas, apenas Deh Bastos representará, efetivamente, o Brasil como jurada no Shortlist, uma vez que Americo e Bemfica são publicitários de agências no exterior. Ao Estadão, a publicitária contou que recebeu com surpresa sua indicação. "Quando eu recebi o e-mail confirmando a minha indicação ao júri, eu estava no meio de uma reunião com outras 60 pessoas da agência. Eu comemorei gritando um palavrão", lembra.

A jurada, que já foi homenageada pela Turma da Mônica por sua trajetória na pauta racial, disse esperar encontrar mais diversidade na Riviera Francesa este ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

