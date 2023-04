BC tem R$ 6 bilhões em dinheiro esquecido; veja como resgatar no Dei Valor

Programa de educação financeira do O POVO, Dei Valor mostra como ter acesso aos valores esquecidos em bancos. Assista agora!

O Banco Central está com cerca de R$ 6 bilhões em dinheiro esquecido em contas bancárias. O recurso precisa ser devolvido para 38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas pelo “Valores a Receber”.

O Dei Valor desta semana ensina como consultar e solicitar o resgate destes recursos.

Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo, às 14h

