Ford conclui venda de fábrica fechada em Taubaté

A Ford concluiu ontem, 28 de abril, a venda da fábrica de Taubaté, no interior paulista, para a construtora São José Desenvolvimento Imobiliário. O acordo foi anunciado um ano atrás, porém dependia de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de um processo de diligência e outros trâmites, para ser finalizado.

Antes de decidir fechar, em janeiro de 2021, suas fábricas no Brasil por conta de muitos anos de prejuízo, a Ford produzia motores em Taubaté. Agora, segundo informação divulgada pela montadora, o imóvel de 830 mil metros quadrados será ocupado para atividades industriais do grupo Vicunha-CSN, que fechou acordo com a São José.

A Ford ainda negocia com a montadora chinesa BYD a venda da fábrica de Camaçari, na Bahia, onde produzia o utilitário esportivo EcoSport. Para a São José, a empresa já tinha vendido, três anos atrás, a fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, em que produzia caminhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, os veículos da marca vendidos no mercado brasileiro são importados, principalmente, de fábricas da Argentina, que recebeu investimentos de US$ 660 milhões para o lançamento de uma nova geração da picape Ranger, e do México, além do Uruguai, onde uma linha terceirizada monta a van Transit. A montadora também fatura com serviços prestados por seu centro de tecnologia em Camaçari, perto de onde ficava a fábrica, no desenvolvimento dos carros produzidos pela marca no mundo. No ano passado, a Ford interrompeu uma longa sequência de perdas e voltou a ter lucro na América do Sul.

Tags