CSN Mineração: Saldo dos dividendos de R$ 631,9 mi, a 0,115 por ação, será pago até 31/12

A CSN Mineração informa que, considerando que aprovou ontem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a distribuição de dividendos referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R$ 1.401.391.368,66. Do valor total dos dividendos declarados, R$ 681.754.681,84 foram pagos aos acionistas em 21 de novembro de 2022, a título de juros sobre capital próprio (JCP), e R$ 87.724.362,47 serão pagos até 31 de maio de 2023, também a título de juros sobre capital próprio (JCP). Assim, há um saldo a ser distribuído aos acionistas no montante de R$ 631.912.324,35.

A empresa informou que o saldo dos dividendos, no valor de R$ 631.912.324,35, correspondendo ao valor bruto de R$ 0,11520023521 por ação, estará disponível aos acionistas residentes no Brasil até 31 de dezembro de 2023, sem atualização monetária, em seus domicílios bancários.

Tags