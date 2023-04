Volume de serviço no Ceará cresce 5,3% em fevereiro

O resultado foi obtido na comparação com o igual período do ano passado. Em relação ao mês de janeiro o crescimento foi de 0,8%

O volume de serviços no Ceará obteve um crescimento de 5,3% em relação ao mês de fevereiro de 2022. Em comparação com os outros Estados da Região Nordeste, o Ceará obteve o menor crescimento. Em relação ao primeiro mês do ano, o Estado cresceu 0,8%. O crescimento em relação a janeiro foi menor que o resultado nacional de 1,1%.



Os resultados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o aumento na série sem ajuste sazonal, frente a fevereiro de 2022, o volume de serviços obteve sua 4ª taxa positiva.

O acumulado no ano foi de 4,0% e o acumulado dos últimos 12 meses passou de 9,2% em janeiro para 8,6% em fevereiro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ante fevereiro de 2022, o resultado registrou expansão em quatro das cinco atividades de divulgação. O único que registrou contribuição negativa foi o setor de serviços de informação e comunicação (-4,4%).



Os principais avanços foram dos setores de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios (12,1%), e de outros serviços (15,2%). Os serviços profissionais, administrativos e complementares (9,6%), e os serviços prestados às famílias (0,4%), também tiveram contribuições positivas sobre o volume total de serviços.



O economista Alex Araújo analisa o resultado da pesquisa como positivo para o setor e atribui o crescimento em alguns serviços ao carnaval: “Os setores com maior alta - transportes, serviços às famílias e hotéis - sugere que a atividade turística foi um dos destaques - de fato, viu-se muita movimentação no carnaval, com impacto positivo para o estado.

É possível que tenhamos alguma redução em março, já que entramos na baixa estação, mas os resultados dos primeiros meses indicam uma tendência positiva para a atividade de serviços esse ano”.



Mais notícias de Economia

Tags