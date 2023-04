PIB da Alemanha fica estável no 1º trimestre e frustra expectativas

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha ficou estável no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre do ano passado, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 28, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país.

O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam crescimento de 0,2% da maior economia da Europa entre janeiro e março.

Na comparação anual do primeiro trimestre, o PIB alemão encolheu 0,1%. Neste caso, o consenso no levantamento do WSJ era de alta de 0,3%. A Destatis também revisou para baixo seu cálculo para o PIB do quarto trimestre ante o terceiro, de queda de 0,4% para contração de 0,5%.

