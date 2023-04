Fitch reitera rating 'BBB' do Peru, com perspectiva negativa, em meio a riscos políticos

A Fitch reiterou em "BBB" o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Peru, com perspectiva negativa. Segundo a agência, as perspectivas de crédito do país latino-americano são afetados por contínuas incertezas políticas, que dificultam a implementação de reformas macroeconômicas.

A instituição prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) peruano registrará desaceleração de 2,7% em 2022 a 1,8% em 2023, em meio ao enfraquecimento das condições globais e o aperto monetário no exterior.

A piora no quadro reflete, em parte, a onda de protestos que se espalhou pelo país no último ano, conforme a Fitch.

