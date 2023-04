Fitch rebaixa rating da França de 'AA' para 'AA-', com perspectiva estável, por riscos fiscais

A Fitch rebaixou o rating de longo prazo em moeda estrangeira da França de "AA" para "AA-", com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a revisão reflete um padrão de métricas fiscais "mais fraco" que o de pares, com expectativa de crescimento da dívida pública.

A instituição prevê que o déficit fiscal francês subirá de 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 para 5,0% este ano, em meio à desaceleração do crescimento econômico e o avanço de despesas. A previsão da Fitch é de que o PIB do país europeu cresça 0,8% em 2023 e 1,3% em 2024.

A agência avalia que a onda de protestos contra a reforma previdenciária articulada pelo presidente Emmanuel Macron dificultará o processo de consolidação fiscal.

"O impasse político e os movimentos sociais (às vezes violentos) representam um risco para a agenda de reformas de Macron e podem criar pressões para uma política fiscal mais expansionista ou uma reversão de reformas anteriores", ressalta.

