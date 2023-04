Presidente da Argentina e Lula conversaram sobre avanços no comércio bilateral

O governo da Argentina informou em comunicado que o presidente Alberto Fernández conversou nesta quinta-feira, 27, por telefone, com seu colega do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o líder brasileiro ter relatado o diálogo, Buenos Aires diz que os líderes conversaram "sobre os avanços dos acordos comerciais firmados com o Brasil".

Segundo a administração argentina, Lula e Fernández falaram por 45 minutos ao telefone.

Eles trataram de avanços na implementação de acordos de cooperação firmados nos últimos meses, e também sobre o papel da Unasul, "organismo regional ao qual os dois países anunciaram formalmente seu retorno nas últimas semanas", além de destacar a importância de aprofundar "os vínculos de fraternidade e o comércio bilateral".

