Preços nos supermercados recuam 0,94% no primeiro trimestre, revela Abras

Os preços dos produtos nos supermercados caíram 0,94% no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o índice AbrasMercado, medido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O índice mede preços de 35 produtos de largo consumo, como alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza.

No mês de março deste ano, quando comparado a fevereiro, o preço na média nacional da cesta caiu de R$ 752,04 para R$ 747,35, uma queda de 0,62%.

As principais quedas no trimestre foram puxadas pela cebola (- 36,75%), batata (-11,99%), tomate (-10,07%), óleo de soja (-6,60), e carnes bovinas - cortes do traseiro (-3,74%) e do dianteiro (-2,91%) -, frango congelado (-2,47%) e café torrado e moído (-2,15%).

Já as maiores altas do trimestre são do ovo (10,33%), farinha de mandioca (+7,64%), feijão (7,29%), arroz (6,05%) e leite longa vida (+4,40%).

No recorte da cesta de alimentos básicos (com 12 produtos) houve variação de -0,10% em março ante fevereiro e o preço médio ficou em R$ 319,91.

As principais altas no mês foram registradas na farinha de mandioca (1,59%), arroz (0,90%) e carne dianteiro (0,44%), e as quedas, no óleo de soja (-4,01%), café moído (-1,41%) e farinha de trigo (-1,20%).

