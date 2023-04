Multiplan tem lucro líquido de R$ 207,2 milhões no 1º trimestre, alta de 20,8%

A Multiplan fechou o primeiro trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 207,2 milhões, o que corresponde a uma alta de 20,8% em relação ao mesmo período de 2022, conforme balanço publicado nesta quinta-feira, 27. O avanço foi puxado principalmente pelo crescimento nas receitas de locação no período, explicou a companhia.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 357,7 milhões, crescimento de 21,1% na mesma base de comparação. A margem Ebitda foi de 75,9%, um avanço de 5,6 pontos porcentuais.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) ajustado alcançou R$ 270,9 milhões, subida de 22,8%. A margem FFO foi de 55,4%, alta de 5,2 pontos porcentuais.

A receita líquida totalizou R$ 471,5 milhões, crescimento de 12,3%.

A receita da Multiplan com o aluguel das lojas em shoppings atingiu R$ 384,4 milhões, aumento de 8,8% e recorde para o trimestre; enquanto a receita com estacionamento chegou a R$ 63,8 milhões, alta de 30,2%, ajudada pelo crescimento no fluxo de veículos.

A Multiplan teve uma melhora na sua linha de tributos, que recuou 19,9%, para R$ 27,0 milhões. Houve também melhora da linha de depreciação e amortização de ativos, que diminuiu 10,5%, para R$ 46,6 milhões.

As despesas de sede da Multiplan subiram 12,6%, para R$ 44,2 milhões, enquanto as despesas com propriedades caíram 5,7%, para R$ 45,6 milhões.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) ficou negativo e gerou uma despesa de R$ 67,3 milhões, um montante 26% maior na mesma base de comparação anual.

A Multiplan chegou ao fim do primeiro trimestre com dívida líquida de R$ 2,1 bilhões. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) caiu para 1,54 vez ante 2,43 vezes um ano antes.

