Haddad, Tebet e Campos Neto participam de sessão temática convocada por Pacheco no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) comanda a partir das 10 horas desta quinta-feira sessão temática no plenário da Casa para debater "juros, inflação e crescimento". O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, farão apresentações aos senadores.

Também confirmaram presença como debatedores o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, o ex-presidente do BC Arminio Fraga, o ex-diretor de Política Econômica do BC Carlos Viana de Carvalho e o ex-secretário do Tesouro Nacional Bruno Funchal.

Participam ainda da sessão os presidentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney Menezes Ferreira, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva.

Economistas e executivos de outras entidades também estão entre os convidados. A expectativa é de que cada debatedor fale por cerca de 10 minutos e os senadores poderão fazer questionamentos após o fim das apresentações.

