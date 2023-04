BC suíço forneceu US$ 120 bi em empréstimos no 1º tri, em meio à crise no Credit Suisse

O Banco Nacional da Suíça (SNB, na sigla em inglês) forneceu 107,9 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 120,4 bilhões) em empréstimos garantidos e empréstimos sob regime de emergência no primeiro trimestre deste ano.

O SNB terminou 2022 com o nível de empréstimos garantidos em 4,4 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 4,91 bilhões).

Com a injeção nesse primeiro trimestre, o nível subiu para 112,4 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 125,4 bilhões), em meio ao estresse da crise no Credit Suisse e ao anúncio da compra do banco pelo UBS.

O montante inclui os empréstimos emergenciais para fornecer liquidez após a turbulência bancária, mas também outros créditos, como os concedidos durante a crise da pandemia da covid-19.

