Petrobras e Correios vão firmar acordo com TST para desjudicialização de processos

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) vai reunir na quinta-feira, 27, dois dos dez maiores litigantes da Justiça do Trabalho, Correios e Petrobras, para assinatura de acordos de cooperação técnica, a fim de permitir a redução do número de processos e a conciliação com empregados. A Petrobras soma cerca de 19 mil processos, e os Correios, outros 16 mil.

Segundo o TST, o acordo tem possibilidade de extensão para todos os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).

"Por conta de tal cooperação técnica, será possível às empresas encerrarem recursos em tramitação na Corte, além de realizarem conciliação com os empregados em um número substancial de processos", disse o TST, em nota.

A assinatura vai ocorrer em Brasília.

