Haddad e Tebet debatem 'Juros, Inflação e Crescimento' com Campos Neto amanhã no Senado

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, participam nesta quinta-feira, 27, de uma sessão de debates temáticos no Senado Federal destinada a discutir o tema "Juros, Inflação e Crescimento" a partir das 10h. O compromisso consta também da agenda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Também estão convidados representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras; da Federação Brasileira de Bancos; da Confederação Nacional da Indústria; da Confederação Nacional do Transporte; da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor; e da Associação Brasileira de Desenvolvimento.

Na agenda de Haddad para amanhã, está prevista ainda uma reunião com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, às 14h, e outra com o CEO do La Banque Postale francês e vice-presidente dos Correios franceses/CNP Assurantes, Phillippe Helm, às 15h. Já Tebet não tem, segundo sua agenda, nenhum outro compromisso público.

