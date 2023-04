Governo da Alemanha eleva projeção de crescimento de 2023, para 0,4%, mas reduz para 2024

O governo da Alemanha elevou a sua projeção para o crescimento em 2023 e revisou para baixo sua projeção para 2024. Berlim agora espera um aumento de 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB), ante o crescimento de 0,2% estimado em janeiro, refletindo a resiliência após o que chamou de um inverno difícil e uma recuperação do setor industrial no início do ano. Para 2024, a expectativa é de 1,6% de crescimento, ante a previsão anterior de 1,8%.

O governo espera ainda que os gastos reais com consumo (famílias e empresas) caiam 0,1% neste ano, mas atinjam 2,1% em 2024 conforme a inflação aliviar.

O ministro da Economia do país, Robert Habeck, destacou que a economia alemã "se provou adaptável e resiliente após as crises do coronavírus e de energia". "Agora vemos que uma recuperação gradual está a caminho, apesar do ambiente persistentemente difícil", afirmou.

O ministro disse que indicadores econômicos apontam para uma melhora econômica no resto deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

