China estabelece novo sistema nacional de registro imobiliário

A China detalha nesta quarta-feira, 26, o estabelecimento de um novo sistema nacional de registros imobiliários. Segundo a agência estatal Xinhua, agora todas as transações no setor na China continental precisam ser registradas nesse sistema, e não apenas em nível municipal como ocorria até o momento.

Autoridades afirmam que isso facilitará a cobrança de impostos, com foco naqueles com mais de uma propriedade no país, e também ajudará a conter a especulação nos preços das residências.

As restrições a compras de casas, além disso, poderão ser aplicadas não apenas em nível municipal, mas também no nacional, acrescenta a imprensa estatal.

