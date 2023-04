Vendas no varejo cearense em fevereiro variam 0,6%, de acordo com IBGE

Média do estado em 2023 fica acima do cenário nacional que declinou -0,1%

O comércio varejista cearense apresentou uma variação de 0,6% no volume de vendas em fevereiro de 2023. Na série com ajuste sazonal, essa é a segunda melhor média dos últimos 12 meses, ficando atrás apenas de agosto de 2022 que teve 1,2%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A média móvel trimestral foi de 1,0% encerrado em fevereiro. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o comércio do varejo no Ceará cresceu 3,4%, acumulando uma alta de 5,4% nos últimos 12 meses e também no ano.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo, o volume de vendas cresceu 3,6% em relação a janeiro.

O aumento do varejo ampliado foi de 2,3% na média móvel do trimestre encerrado em fevereiro e nos últimos 12 meses apresentou alta de 0,3% e de 2,3% em 2023.

Principais produtos

De oito atividades, cinco apresentaram alta, com maior destaque para, livros, jornais, revistas e papelaria (52,3%), produtos alimentícios, bebidas e fumos (7,4%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (8,7%).

Já dentre os que apresentaram as quedas foram o de tecidos, vestuário e calçados (-6,9%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-5,5%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-19,3%).

° Produtos em alta:

- Livros, jornais, revistas e papelaria (52,3%)

- Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (8,7%)

- Produtos alimentícios, bebidas e fumos (7,4%)

° Produtos em queda:

- Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-5,5%)

- Tecidos, vestuário e calçados (-6,9%)

- Artigos de uso pessoal e doméstico (-19,3%).

Cenário Nacional

A média do Ceará foi superior a do Brasil no mesmo período. O cenário nacional declinou -0,1% frente a janeiro. Em relação a fevereiro de 2022, o comércio varejista cresceu 1,0%, acumulando alta de 1,3% nos últimos doze meses e de 1,8% no ano.

Em contrapartida, no comércio varejista ampliado, a variação nacional teve um aumento de 1,7% frente ao mês anterior. Neste cenário, a média móvel trimestral foi de 0,9% no trimestre encerrado em fevereiro de 2023.

Comparado com o ano passado, o varejo ampliado variou -0,2% em fevereiro de 2022, acumulando uma negativa de -0,5% nos últimos 12 meses.

