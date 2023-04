América Móvil tem lucro líquido de 30 bi de pesos mexicanos no 1º trimestre

A América Móvil, controladora da Claro no Brasil, anunciou lucro líquido de 30 bilhões de pesos mexicanos (US$ 1,7 bilhão) no trimestre encerrado em março, representando queda de 2,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado equivale a 0,48 pesos mexicanos por ação ou US$ 0,51 em recibos de depósito americanos (ADR), em termos ajustados.

A empresa atribuiu o resultado a ganhos cambiais menores do que no primeiro trimestre de 2022, ao mesmo tempo em que a receita e o lucro operacional aumentaram em relação ao ano anterior.

Segundo o balanço, a receita aumentou 1,7% para 208,9 bilhões de pesos. A receita de serviços caiu 2,2% como resultado da valorização do peso mexicano frente às moedas na maioria dos outros mercados onde a América Móvil opera, mas aumentou 6,3% em moeda local.

O lucro antes de impostos, depreciação e amortização aumentou 3,2%, para 82,7 bilhões de pesos, impulsionado pela receita da venda de torres de comunicação no Peru e na República Dominicana. O lucro operacional aumentou 9,7% para 44,1 bilhões de pesos.

A America Movil adicionou 1,1 milhão de assinantes móveis no trimestre, com cerca de 1,9 milhão de adições de pós-pago e 754 mil desconexões de linhas pré-pagas. As assinaturas de serviços de telefonia fixa cresceram em 130 mil, para 73,4 milhões, com novos clientes de banda larga compensando a redução nas assinaturas de linha de voz e TV.

