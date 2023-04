Líderes da Europa fecham acordo para ampliar produção de energia eólica

Um grupo de países da Europa Ocidental, liderados pela Alemanha e a França, se comprometeram esta segunda-feira a ampliar de modo massivo a produção de energia limpa a partir de turbinas eólicas no Mar do Norte, a fim de atingir metas climáticas e também reduzir sua dependência estratégica em energia da Rússia.

Os líderes também se comprometeram a reforçar a segurança no crescente grid de eletricidade que está submerso, a fim de não ser vítima de ameaças. Temores de ataques do tipo aumentaram, desde a invasão da Rússia na Ucrânia no ano passado.

A cúpula sobre o tema ocorreu na cidade portuária belga de Ostend, no Mar do Norte. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Noruega e Dinamarca fazem parte da iniciativa. Os nove países desejam mais que quadruplicar atual produção de energia eólica, para 120 gigawatts até o fim desta década, e atingir 300 gigawatts até 2050.

A União Europeia já se comprometeu a conseguir que 42,5% de seu consumo total de energia seja de fontes renováveis até 2030, buscando ainda se tornar o único bloco neutro no clima, até 2050. Fonte: Associated Press.

