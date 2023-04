Haddad espera retorno de Lula de Portugal para definição de nomes para o BC, diz Padilha

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira, 24, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da viagem a Portugal para definirem em conjunto os nomes dos indicados para as diretorias de Fiscalização e Política Monetária do Banco Central.

"O presidente Lula volta de Portugal para definir os nomes no tempo necessário. Tenho certeza absoluta que vindo dessa dupla - Lula e Haddad - só podemos esperar nomes muito qualificados tecnicamente e que tenham o compromisso com a saúde das contas públicas e a responsabilidade social", afirmou Padilha.

