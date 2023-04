Governo Federal amplia prazo para empresas pagarem dívidas pelo Pronampe

O Governo Federal ampliou o prazo para quitação de dívidas das empresas pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Com a nova lei, o limite de 48 meses passou para 72. Assim, o devedor tem até 2026 para pagar o financiamento.

O decreto, publicado nesta segunda-feira, 24 de abril, no Diário Oficial da União, prevê a renegociação dos fundos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Ou seja, do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

O que é o Pronampe?

Durante a pandemia, o Governo Federal concedeu às micro e pequenas empresas o Pronampe, um benefício que permitia ao setor pegar crédito com os bancos. O objetivo principal era a manutenção dos pequenos negócios para fortalecer a economia brasileira.

Com isso, as micro e pequenas empresas podiam usar os recursos obtidos para realizar investimentos e/ou para despesas operacionais, por exemplo, salário dos funcionários e pagamento de contas.



Atualmente, o programa de concessão de crédito não tem previsão de retorno.



