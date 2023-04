Madeireira expande operações na Região Metropolitana de Fortaleza

A Madeireira São Francisco, empresa instalada há 22 anos em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, está em processo de expansão no Estado. Depois de abrir sua primeira filial no município, a empresa projeta novas operações em 2024. A primeira será no Eusébio, mas Caucaia também está no radar.

"Inauguramos em 2023 a nossa primeira filial em Maracanaú, no bairro Cágado, e projetamos para o ano de 2024 mais uma filial na cidade de Eusébio. Estamos elaborando projeto, mas será uma estrutura aproximadamente de 2.500m3, com contará com uma grande variedade de espécies de madeiras serradas e artefatos em madeira para construção civil”, afirmou Bruno Barreto, mais conhecido como “Bruno da Madeireira”, dono da Madeireira São Francisco.

Ele explica que atualmente o investimento total da empresa gira em torno de R$ 8 milhões. E para este ano a expectativa é de que haja um crescimento em torno de 5% em relação ao ano de 2022.

Ele conta que sua história no mundo dos negócios começou muito cedo, quando tinha apenas 13 anos, quando começou a trabalhar com o pai.

"Fui funcionário do meu pai desde criança. Ele, minha mãe, meu irmão mais novo e eu trabalhávamos na Madeireira São Francisco. Empresa fundada por meus pais que na época era um simples depósito de material de construção. Em meio a tantas dificuldades, mas com uma fé gigante em Deus, aprendi muito com os ensinamentos e lições", disse.

Em 2012, ele ingressou no ramo da construção civil. "Entrei em uma sociedade com um primo meu, numa pequena construtora. Consegui emprestado R$ 70 mil e começamos a fazer as primeiras obras como casas do projeto Minha Casa, Minha Vida e após 1 ano começamos a participar de licitações para obras públicas", detalha o empresário.

A vontade de perpetuar o negócio da família falou mais alto. Em 2019 o mesmo comprou a madeireira dos pais. "Nosso objetivo foi manter não somente o negócio, mas também promover um facelift e expandir as operações", detalha.

No rol das operações, as cidades de Eusébio e Caucaia estão no radar. "Estaremos, em 2024, iniciando a primeira filial fora de Maracanaú da Madeireira São Francisco", ressalta.

À frente do negócio, o empresário estima um crescimento considerável. Hoje a empresa é considerada a maior madeireira do município de Maracanaú e uma das maiores do Ceará. "Fizemos uma reformulação e estamos trabalhando para chegar mais longe", adianta.



