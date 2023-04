S&P reafirma rating 'BBB/A-2' da Itália, com perspectiva estável

A S&P reafirmou nesta sexta-feira, 21, o rating 'BBB/A-2' da Itália, com perspectiva estável. A agência de classificação de risco projeta que a taxa de dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país deve reduzir nos próximos três anos, tendo em vista uma aceleração do crescimento no próximo ano em razão dos investimentos da União Europeia (UE) e de demanda externa.

"Esta avaliação é balanceada com o risco de reversão na entrega de reformas críticas, incluindo aquelas incorporadas no Plano de Resiliência e Recuperação Nacional da Itália (PNRR), levando a um atraso do apoio da UE", alerta a agência.

Segundo a S&P, a elaboração de um orçamento para o próximo ano seria importante para compreender a abordagem do governo sobre políticas econômicas e fiscais. A agência prevê que uma consolidação fiscal na Itália deve acontecer de forma gradual e dependerá de pressões políticas ou dos resultados do crescimento da economia.

