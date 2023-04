Monitor do PIB da FGV aponta variação nula em janeiro ante dezembro

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ficou estagnado em janeiro, na comparação com dezembro de 2022, segundo o Monitor do PIB, indicador calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) e divulgado nesta quarta-feira, 19, pela entidade. Na comparação com janeiro de 2022, a atividade econômica avançou 4,1%.

Segundo a FGV, a variação nula no Monitor do PIB de janeiro se deveu à estagnação do setor de serviços, a uma retração na indústria, contrabalançada apenas pelo crescimento da agropecuária.

"Esta configuração já mostra o que se deve esperar em 2023, tendo em vista que o contexto econômico é mais desafiador este ano do que se observou em 2022. Em um cenário de juros e de endividamento elevados e perspectiva de recessão global, o consumo e os investimentos tendem a perder força e dificultar o crescimento econômico", diz a nota divulgada pela FGV.

O bom desempenho da agropecuária tenderá a se manter, compensando em parte a estagnação ou a retração dos demais componentes. "A expectativa de safra recorde na agricultura, por sua vez, mostra que o crescimento da economia no ano, deve ser bastante influenciado pela agropecuária", continua a nota divulgada pela FGV.

O Monitor do PIB procura antecipar a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

