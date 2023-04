Governo quita dívida de R$ 500 milhões com fundo do Mercosul

O governo brasileiro quitou a dívida de R$ 500 milhões com o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, informaram em nota conjunta os ministérios das Relações Exteriores e do Planejamento e Orçamento.

A quitação da dívida, informou o governo, reforça o compromisso com a integração regional e permite a reativação desse mecanismo estratégico, a fim de financiar projetos de integração da infraestrutura regional e diminuir as assimetrias entre os países do bloco comercial.

"Permitirá, ainda, que o Brasil possa acessar R$ 350 milhões para financiar projetos em municípios brasileiros em regiões de fronteira com os países do Mercosul - Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina -, em áreas como infraestrutura urbana, segurança, saneamento básico e saúde", informou o governo.

