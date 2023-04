BCE: inflação começou a cair, mas inflação subjacente se mostra firme, diz Isabel Schnabel

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel apontou que, ao passo que o índice cheio da inflação começou a desacelerar na zona do euro, a inflação subjacente tem se mostrado persistente.

Schnabel falou nesta quarta-feira, 19, sobre os desafios para a política monetária em tempos de inflação elevada, em palestra no Centro Leibniz de Pesquisa Econômica Europeia (ZEW), na Alemanha. A observação consta em slide apresentado na palestra, divulgado pelo BCE.

Schnabel também disse que choques na oferta relacionados a gargalos e a preços de energia continuam a diminuir. Ela apresentou gráficos que mostram que o índice de pressão da cadeia de suprimentos global do Federal Reserve (GSCPI), o banco central americano, o efeito da interrupção da cadeia de suprimentos na zona do euro e os custos de envio global estão em tendência de queda, apontando para um alívio nas pressões na cadeia de suprimentos.

