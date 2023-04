Dirigente do Fed diz que projeta mais uma alta de juros e manutenção 'por um bom tempo'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que projeta mais uma alta de juros nos Estados Unidos. Depois disso, seu cenário-base prevê que a política monetária seja mantida "por um bom tempo". As declarações foram dadas em entrevista à emissora CNBC.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Bostic disse que "há ainda muito trabalho a fazer" para conter a inflação. Ele vê o mercado muito otimista sobre o ritmo em que o Fed atingirá sua meta de 2% para os preços.

Para o dirigente, a demanda agregada "está extremamente forte" e terá de enfraquecer para que a inflação retorne à meta. "Faremos tudo que for preciso para retornar à nossa meta de 2%", enfatizou.

Bostic ainda disse que não prevê recessão, em seu cenário-base. Perguntado sobre turbulências bancárias recentes, ele afirmou que não é possível afirmar que o quadro está totalmente sob controle e que, como regulador, mantém o tema em foco. E também disse esperar que os banqueiros sejam mais cautelosos, nesse cenário. De qualquer modo, o dirigente argumentou que o Fed tem sido bem claro sobre sua postura no aperto monetário, e que os bancos não deveriam ficar surpresos.

O dirigente também disse que o Fed deve continuar a contribuir para que a liquidez se reduza, e que o balanço do BC americano possa retornar a um nível mais contido adiante. E também defendeu como importante a elevação do teto da dívida do governo federal nos EUA.

