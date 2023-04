Caixa elege Marcelo Bonfim como vice de Governo e Sérgio Mendonça para a área de Pessoas

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou na segunda-feira que Marcelo Ângelo de Paula Bonfim foi eleito vice-presidente de Governo, e Sérgio Eduardo Mendonça, vice de Pessoas. Os dois completam a alta cúpula do banco público cerca de três meses após a posse da presidente, Rita Serrano.

Bonfim é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil, tem MBA em Gestão Pública e é doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais. Ele foi presidente do Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) entre dezembro de 2021 e fevereiro deste ano.

Antes disso, Bonfim foi funcionário da Caixa por 32 anos, ocupando funções como as de gerente geral, gerente regional, superintendente regional e superintendente de rede em Minas.

Mendonça, por sua vez, é formado e pós-graduado em Economia. Foi secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Fazenda entre janeiro e abril deste ano, já durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Antes disso, atuou no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), na Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento e também na Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público da pasta. Ele foi ainda presidente da Funcef, o fundo de pensão dos empregados da Caixa, em 2016.

As vice-presidências de Governo e de Pessoas eram as duas últimas com o comando ainda em aberto na gestão de Serrano. As demais já haviam sido preenchidas, e na maior parte delas, assumiram as cadeiras empregados de carreira da Caixa.

