Atividade econômica cearense estagna em janeiro, segundo Banco Central

O IBC-R de janeiro deste ano, considerado uma prévia do PIB, ficou igual ao de dezembro, segundo o Banco Central. Porém, no comparativo com janeiro de 2022, houve avanço de 2,8%

O Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) no Ceará não registrou evolução na passagem de dezembro para janeiro deste ano, na série com ajustes, medida pelo Banco Central. O indicador, que é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), apresenta, no entanto, um avanço de 2,8% ante janeiro de 2022.

Os dados sobre o desempenho da economia foram divulgados nesta terça-feira, 18. Segundo o Banco Central, no comparativo com o mês de dezembro, o desempenho da economia cearense está em linha com os resultados da atividade econômica nacional (-0,04%), que também sinaliza estabilidade.

Em relação a janeiro de 2022, a média nacional foi mais elevada, de 3,03%, do que a observada no Ceará nesta base de comparação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O indicador é utilizado pelo Banco Central para avaliar a evolução mensal da atividade econômica no País e assim ajudar na definição da taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.



No caso do Ceará, no trimestre encerrado em janeiro, a atividade econômica do Ceará registrou recuo de 1,3%, quando comparado com o trimestre imediatamente anterior, mas estabilidade de 0,5% em relação a igual trimestre do ano passado. Em 12 meses, o IBC-R do Estado acumula alta de 3,2%.

Já a economia do Nordeste apresentou variação positiva de 1,5% no mês e crescimento de 1,9%, no comparativo com janeiro de 2022. Os dados do Banco Central mostram ainda que o ritmo de crescimento da economia cearense está aquém da média dos indicadores dos estados nordestinos também no comparativo de 12 meses (3,8%).



No Brasil, em doze meses até janeiro, o indicador apresentou crescimento de 3%. Nesse caso, o índice foi calculado sem ajuste sazonal.

O cálculo feito pelo Banco Central para medir o nível da atividade econômica é diferente daquele realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para apurar o PIB oficial. O indicador não considera, por exemplo, o lado da demanda, que é incorporado pelo IBGE.

Mais notícias de Economia

Tags