IBC-Br cai 1,28% no trimestre até janeiro ante três meses anteriores, mostra Banco Central

A economia brasileira recuou no trimestre finalizado em janeiro, conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br). O Banco Central informou nesta segunda-feira, 17, que o indicador teve queda de 1,28% na comparação com os três meses anteriores (agosto a outubro), pela série ajustada sazonalmente.

Na comparação com o mesmo período de 2022, houve alta de 1,50% pela série sem ajustes sazonais. Em 12 meses até janeiro, o IBC-Br mostra avanço de 3,00%.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Revisões

O Banco Central revisou nesta segunda-feira dados de seu Índice de Atividade Econômica na margem, na série com ajuste. O IBC-Br de dezembro foi ajustado de +0,29% para +0,47%.

Em novembro, o índice passou de -0,77% para -1,13%, enquanto em outubro a revisão foi de -0,43% para -0,51%. No caso de setembro, o desempenho foi atualizado de -0,22% para -0,33%.

O índice de agosto passou de -1,38% para -1,51%.

Já o indicador de julho foi alterado de +2,04% para +2,17%.

