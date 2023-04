EUA: reservas estratégicas de petróleo bruto caem ao nível mais baixo desde 1983

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos EUA anunciou que, na semana passada, vendeu mais 1,6 milhão de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) para o mercado. O anúncio marca três semanas consecutivas de vendas e reduz as reservas totais para 368 milhões de barris, o menor nível desde 28 de outubro de 1983.

As negociações que resultaram na venda de 4 milhões de barris nas últimas três semanas fazem parte de uma obrigação do Congresso, acertada em 2015, de vender 26 milhões de barris este ano. Assim, o volume vendido até o momento sugere que Washington ainda tem outros cerca de 22 milhões de barris de petróleo para vender e que deve concluir as transações até 30 de junho.

