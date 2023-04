Aço Brasil: produção de aço cai 6,8% no 1º trimestre ante igual período de 2022

A produção de aço no Brasil caiu 6,8% no primeiro trimestre, somando 8,043 milhões de toneladas em 2023, ante 8,629 milhões de toneladas em 2022, segundo dados do Instituto Aço Brasil sobre o setor siderúrgico.

As vendas internas registraram alta de 2% no primeiro trimestre ante o primeiro de 2022, de 4,886 milhões para 4,982 milhões de toneladas. Já as exportações somaram 3,195 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 6,1% em relação ao último ano, quando foram exportadas 3,405 milhões de toneladas.

Em volume para o ano, o Aço Brasil prevê a produção de aço bruto de 34,665 milhões de toneladas, e vendas internas de 20,082 milhões de toneladas. Em relação a previsão de consumo aparente, o indicador registrou 23,187 milhões de toneladas, ante 23,782 milhões de toneladas.

As exportações de aço bruto ficaram em 12,845 toneladas, ante 12.1921 milhões de toneladas.

