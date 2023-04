Secretária do Tesouro dos EUA diz que sanções colocam a hegemonia do dólar em risco

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, afirmou durante entrevista à CNN neste domingo, 16, que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, em especial contra a Rússia, representam um risco para a hegemonia do dólar enquanto moeda de troca internacional.

"Existem riscos muito sérios quando usamos sanções financeiras que estão atreladas ao dólar. Com o tempo, a ação pode minar a hegemonia da moeda americana, mas essa é uma ferramenta que procuramos usar criteriosamente quando temos o apoio de nossos aliados", afirmou Yellen.

Ela reconheceu que países afetados buscam outras alternativas à moeda americana, mas negou ter identificado atualmente outra nação com infraestrutura institucional equivalente aos EUA para internacionalizar globalmente a sua própria moeda.

"A sanção econômica através do dólar é uma ferramenta muito eficaz, e claro que cria um desejo por parte da China, Rússia e Irã de procurarem por outras alternativas de moeda, mas o dólar é usado de forma global porque não é fácil encontrar outra alternativa com as mesmas propriedades do dólar", disse Yellen.

A secretária disse ainda que o Tesouro americano é o mais ativo, seguro e líquido, reforçando que o mercado financeiro dos EUA são sólidos e oferecem forte segurança jurídica aos investidores. Ela destacou que estes fatores são fundamentais para o desenvolvimento de outra moeda de transação global.

