Veja: BNB lança campanha publicitária com o cantor João Gomes

O Banco do Nordeste (BNB) vai celebrar os 25 anos do Crediamigo, programa de microcrédito urbano, e escolheu o cantor pernambucano para estrelar a campanha a partir de 19 de abril

O cantor pernambucano João Gomes será a grande estrela da nova campanha publicitária do Banco do Nordeste (BNB). Entre 14 e 19 de abril, o artista estará na TV, rádio e internet na publicidade que celebra os 25 anos do Crediamigo, programa de microcrédito urbano do BNB.

A campanha publicitária ainda prevê que João Gomes estampe sua imagem em metrô, estações de trem, além de mídias externas nas cidades da Região, além de uma kombi que vai circular em várias feiras livres do Nordeste.

Veja ainda: LULA liberou NOVO CONSIGNADO do Bolsa Família | Dei Valor



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha é assinada pela Bolero Comunicação, com execução de mídia pelas duas agências de publicidade que atendem o BNB, a própria Bolero e a EBM Quintto.

Veja o vídeo da campanha do BNB com o cantor João Gomes

Mais notícias de Economia

Tags