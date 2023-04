EUA: economistas veem inflação persistente e esperam juros altos por mais tempo, diz pesquisa

A economia dos Estados Unidos está se mostrando mais resiliente e a inflação mais teimosa do que os economistas esperavam há alguns meses e, como resultado, o Federal Reserve (Fed) manterá as taxas de juros altas por mais tempo, de acordo com a mais recente pesquisa do The Wall Street Journal com economistas.

Em média, os economistas esperam que a inflação, medida pelo aumento anual do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), termine este ano em 3,53%, ante 3,1% na pesquisa de janeiro. A inflação em março foi de 5%, informou o Departamento do Trabalho na semana passada, a menor em dois anos.

O ponto médio da meta atual do banco central americano para a taxa dos Fed Funds agora está em 4,9%, e a maioria dos economistas vê esse ponto médio subindo para 5,125% no final de junho, implicando mais um aumento de 25 pontos-base em maio ou junho. Mas enquanto os mercados esperam que o Fed corte as taxas até o final do ano, apenas 39% dos economistas entrevistados concordam - a maioria não vê nenhum corte na taxa antes de 2024. Isso é uma mudança em relação a janeiro, quando uma pequena maioria esperava um corte até o final do ano.

Com a inflação e as taxas de juros persistindo em níveis mais altos do que o esperado anteriormente, os economistas estimam a mesma probabilidade de recessão em algum momento dos próximos 12 meses em 61%, como fizeram em janeiro. Eles esperam que uma recessão seja relativamente superficial e de curta duração, em linha com outras pesquisas recentes. Os economistas veem a contração como provável para começar no terceiro trimestre deste ano, depois do consenso na pesquisa de janeiro, que apontava para o segundo trimestre.

Economistas acadêmicos e financeiros que responderam à pesquisa do Journal não veem recente turbulência bancária como uma contribuição para a ameaça de recessão. Entre eles, 58% disseram que uma crise foi amplamente evitada, enquanto 42% previram mais problemas pela frente.

Os analistas esperam um crescimento estagnado este ano, prevendo que o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado pela inflação aumentará apenas 0,5% no quarto trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022. O crescimento em 2024 não deve ser muito melhor, em 1,6%.

Um chamado pouso forçado - na qual altas taxas de juros conseguem reduzir a inflação, mas à custa de um aumento significativo do desemprego e de uma recessão - não se tornou mais provável nos últimos meses, mas continua sendo o resultado mais provável, disseram os economistas. Entre os entrevistados, 76% disseram que não haveria pouso suave, em comparação com 75% em janeiro.

O ritmo de crescimento do emprego diminuiu nos últimos meses, mas continua muito acima da média pré-pandemia, em 2019. Os empregadores contrataram 236 mil trabalhadores em março, um ganho historicamente forte, mas o menor em mais de dois anos, segundo o Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego baixou para 3,5%.

Economistas esperam que esse ritmo desacelere consideravelmente e se torne negativo ainda este ano. Eles veem a economia adicionando 12 mil empregos por mês em média nos próximos quatro trimestres, com perdas de empregos do terceiro trimestre de 2023 até o primeiro trimestre de 2024. Em média, eles esperam uma taxa de desemprego de 4,3% no final de 2023, menor do que os 4,65% que projetavam em média na pesquisa de janeiro.

O levantamento do Wall Street Journal com 62 analistas foi realizada de 7 a 11 de abril. Nem todos os participantes responderam a todas as questões. Fonte: Dow Jones Newswires.

