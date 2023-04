Volume de serviços no Ceará cai 3,7% em janeiro

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, o acumulado em doze meses passou de 10,2% em dezembro de 2022 para 9,2% em janeiro de 2023

O volume de serviços no Ceará teve uma queda de 3,7% na passagem de dezembro de 2022 para janeiro deste ano. O resultado deixou o Estado abaixo da média nacional, que também caiu 3,1% no primeiro mês do ano.

Na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Na série sem ajuste sazonal, frente a janeiro de 2022, o volume de serviços avançou 2,8%, sua 3ª taxa positiva consecutiva. O acumulado em doze meses passou de 10,2% em dezembro de 2022 para 9,2% em janeiro de 2023.



Ante janeiro de 2022, o volume de serviços avançou 2,8%, sua terceira taxa positiva seguida. O resultado deste mês trouxe expansão em três das cinco atividades de divulgação.



Os principais avanços vieram dos serviços dos prestados às famílias, que registraram crescimento de 24,2%. Os profissionais, administrativos e complementares cresceram 11,3% e de outros serviços 15,8%.



Já os setores de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,2%) e de informação e comunicação (-8,7%) exerceram contribuição negativa sobre o volume total de serviços.

Setor de serviços no Brasil

O setor de serviços operava em janeiro em patamar 3,1% abaixo do pico registrado em dezembro de 2022, que foi o mais elevado da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Os Serviços prestados às famílias estavam 11,6% abaixo do pico de maio de 2014, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 1,5% aquém do recorde de outubro de 2022.



Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 13,9% abaixo do ápice de março de 2012, e o segmento de Outros serviços estava 13,3% abaixo do auge de janeiro de 2012.



Os Transportes funcionavam em patamar 3,7% aquém do recorde visto em dezembro de 2022.

Com Agência Estado

