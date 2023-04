Confronto interanual reforça continuidade do comportamento positivo dos serviços, diz IBGE

Quatro das cinco atividades de serviços registraram avanços em janeiro de 2023 em relação a janeiro de 2022, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume do setor de serviços teve uma alta de 6,1%, a 23ª taxa positiva consecutiva.

"Mais um motivo pra gente reforçar essa continuidade do comportamento positivo do setor de serviços, quando a ente olha essa comparação interanual", apontou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. "O predomínio de taxas positivas de forma disseminada na comparação anual nos confere a impressão de que não há movimento de perda de fôlego de maneira categórica."

O segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com avanço de 6,0%, exerceu a principal contribuição positiva sobre o volume total de serviços, impulsionado pelo aumento de receita de empresas dos ramos de rodoviário coletivo de passageiros, transporte rodoviário de cargas, gestão de portos e terminais, ferroviário de cargas, armazenamento, e estacionamento de veículos.

Os demais avanços ocorreram nos serviços profissionais, administrativos e complementares (8,3%); informação e comunicação (5,9%); e serviços prestados às famílias (11,4%).

A única taxa negativa do mês foi de outros serviços, com ligeira queda de 0,1%, devido a uma menor receita de empresas dos ramos de atividades financeiras auxiliares, corretoras de títulos e valores mobiliários, e administração de bolsas e mercados de balcão organizados.

O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior - passou de 57,8% em dezembro para 63,9% em janeiro.

"Tem ligeiro aumento de itens de serviços crescendo frente a igual mês do ano anterior", frisou Lobo.

