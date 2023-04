Projeto quer formar 100 mil programadores em cinco anos no Ceará

Projeto Ser Jovem pretende formar 100 mil novos programadores em cinco anos no Ceará. O investimento será feito pelo Governo Federal e o anúncio oficial deve ser feito em breve, segundo adiantou ao O POVO Ricardo Liebmann, CEO do Iracema Digital.

"Essa iniciativa foi testada no ano passado e, para 2023, estamos esperando a verba. E o Iracema Digital será um dos articuladores desse projeto."

A iniciativa conta com recursos da União e será desenvolvido por meio de parceria envolvendo Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE), Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Instituto Atlântico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Célio Fernando de Melo. (Foto: Aurelio Alves)



O anúncio foi feito durante a solenidade de apresentação do novo head leader de Inovação do Iracema Digital, Célio Fernando de Melo. O economista e secretário executivo da Casa Civil do Governo do Ceará, destaca que inicia um trabalho de fortalecimento do ecossistema de inovação do Ceará.

"Temos que ter cooperação, não se trata somente de propriedades. O mundo com uma visão sistêmica exige essa forma de tratar as coisas de maneira interdependente. Não há áreas isoladas", pontua Célio.

Liebmann acrescenta que os investimentos que o Ceará fez em educação em nível Médio e Superior e o desenvolvimento em pesquisas permitiu formar cérebros, mas agora chegou o momento de união para fortalecer o ecossistema de inovação do Ceará.

A ideia é dar um novo salto. "Pernambuco construiu há 20 anos o Porto Digital e hoje tem faturamento de quase R$ 5 bilhões com as empresas que estão lá, empregando 17 mil funcionários".

E completa: "Aqui, temos ótimas empresas, temos inteligência, gente que cria, mas quando cresce vai para São Paulo porque nosso mercado ainda é muito pequeno. Somos 2% da economia enquanto somos 4% da população".

Mais notícias de Economia

Tags