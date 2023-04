Minha Casa, Minha Vida vai subsidiar até R$ 170 mil para imóvel novo

O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) iniciou o processo de retomada das novas contratações de imóveis novos para atendimento às famílias com renda mensal de até R$ 8 mil.

Serão subsidiados até R$ 170 mil com recursos da União, que serão limitados às famílias que estão enquadradas nas faixas de renda 1 e 2, ou seja, que ganham até R$ 4,4 mil mensais, para áreas urbanas, e R$ 52,8 mil anuais, no caso de imóveis em zona rural. Esse subsídio pode chegar até 95% do valor do imóvel.

Já a faixa 3, aqueles que possuem renda bruta até R$ 8 mil mensais no caso do urbano e R$ 96 mil anuais no rural, será contemplada por meio de financiamentos via Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Portaria foi publicada nesta quinta-feira, 13, pelos Ministros das Cidades, Jader Barbalho Filho, e da Fazenda, Fernando Haddad. A expectativa é de que o programa atenda 2 milhões de famílias até 2026.

Conforme a publicação, ficam estabelecidos os novos limites para subsídio de:

R$ 170 mil para provisão subsidiada de unidades habitacionais em áreas urbanas;



R$ 75 mil para provisão subsidiada de unidades habitacionais em áreas rurais;



R$ 40 mil para melhorias habitacionais em áreas rurais.

Os limites podem ser aumentados pelo Governo Federal em caso de operações que envolvam a implantação de sistema de energia fotovoltaica ou a requalificação de imóveis para fins habitacionais.

A publicação também estabelece que fica a cargo do Ministério das Cidades regulamentar valores específicos de subvenção econômica conforme características regionais e populacionais, respeitando o teto estabelecido pela Portaria Interministerial.

Mais notícias de Economia

Tags