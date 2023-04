Ceará recebe nova usina para geração de energia solar; veja detalhes

Implantação no Estado é a primeira das nove usinas planejadas pela parceria do Bradesco com a Enel X a entrar em funcionamento

O Bradesco e a Enel X — braço de inovação da distribuidora de energia — inauguraram uma nova usina de energia solar em Quixeré, na região do Vale do Jaguaribe, no Ceará. O local está funcionando desde 3 de março deste ano e será responsável por abastecer mais de 50 agências na região.

A usina conta com 1.960 painéis solares e tem a capacidade de produzir 1,6 megawatts-pico (MW-p).

Esta é a primeira entrega do contrato de geração distribuída do Bradesco com a Enel X, firmado em 2021. O acordo de 10 anos ainda prevê a construção de outras oito usinas nos estados do Rio de Janeiro e Goiás, essa última com previsão de funcionamento já para julho e expectativa de abastecer mais 60 agências.

A previsão inicial era de que as usinas gerassem energia a partir junho de 2022. Mas o novo prazo estabelecido pelas empresas é de que todas as usinas estejam operando até o final de 2023.

De acordo com Adelmo Romero, Diretor de Patrimônio do Bradesco, em 2020, o Bradesco foi a primeira instituição financeira a ter 100% das operações abastecidas por energia elétrica a partir de fontes renováveis.

"A inauguração das novas usinas reafirma nosso compromisso de tornarmos o Bradesco uma empresa cada vez mais sustentável", disse.

Além das nove usinas contratadas com a Enel X, o Bradesco conta com mais quatro usinas em Minas Gerais: três com a empresa Solatio em funcionamento desde 2020, e outra com a América Energia, com previsão de iniciar as operações ainda este ano.

Ao todo, as 13 usinas possuirão capacidade de 14 MWm e mais de 30 mil painéis solares. No futuro, as plantas serão responsáveis por gerar energia limpa para quase 500 agências – uma economia de 12%.

