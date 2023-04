BNDES estrutura operação com Afrexim para financiar aquisição de aviões da Embraer

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 13, que estruturou a primeira operação tendo como devedor o African Export-Import Bank (Afrexim), instituição multilateral africana sediada no Cairo, para exportação de três aeronaves da Embraer. O financiamento se dará por meio do BNDES Exim Pós-embarque, no valor de cerca de R$ 250 milhões, em favor da Embraer.

Segundo o banco de fomento, o Afrexim financiará a empresa de arrendamento de aeronaves egípcia CIAF para aquisição dos aviões da Embraer e a CIAF, por sua vez, os alugará para a aérea Egypt Air, que os subarrendará para sua subsidiária Air Cairo.

Os países africanos têm se mostrado um mercado emergente promissor para compra de aeronaves. Esta é a primeira operação estruturada entre o BNDES e o Afrexim.

"A parceria estratégica do BNDES com o Afrexim é fundamental para impulsionar as exportações de aeronaves e outros produtos brasileiros, destacando-se como um canal de grande importância para alavancar negócios no continente africano", afirma em nota o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Pinho Leite Gordon.

Para Antonio Garcia, CFO da Embraer, a operação com o BNDES e o Afrexim abre novas oportunidades para a Embraer na África. "Estamos muito satisfeitos em avançar com o acordo em um mercado com grande potencial de crescimento", afirma também em nota.

