Balança comercial da China tem superávit de US$ 88,19 bi em março

A balança comercial da China teve um desempenho melhor do que o esperado pelos analistas em março, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 23, pela Administração Geral de Alfândegas do país.

O superávit comercial chinês ficou em US$ 88,19 bilhões no mês passado. Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam superávit de US$ 41 bilhões.

As exportações cresceram 14,8% em março, na comparação anual, ante queda de 6,8% no primeiro bimestre do ano. A expectativa dos analistas era de recuo de 7% nos embarques para o exterior no mês passado.

Já as importações caíram 1,4% em março, na mesma base de comparação, após o recuo de 10,2% em janeiro-fevereiro. A previsão era de queda de 5%. Fonte: Dow Jones Newswires.

