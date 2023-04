Mansueto: o que mudará cenário de alta de gastos e déficit é fiscal entregar metas do arcabouço

O economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta quarta-feira, 12, reconhecer que o tema mais importante no âmbito econômico atualmente é o plano fiscal.

Sobre a dívida, Mansueto disse que ela se encontra hoje no mesmo patamar que era em 2017, ou 73% do PIB. O problema, de acordo com ele, é que o cenário hoje "é de muita expansão de gastos públicos e déficit público que vem ocorrendo nos últimos quatro anos".

"O que pode mudará este cenário é o plano fiscal ratificar zeragem do déficit em 2024, fazer superávit em 0,5% em 2025 e 1% em 2026", disse o economista do BTG Pactual.

