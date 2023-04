Funchal reconhece importância de avanços na agenda macro, mas cobra foco na microeconomia

O CEO da Bradesco Asset Management, Bruno Funchal, elogiou nesta quarta-feira, 12, a dedicação do governo à agenda macroeconômica, mas chamou a atenção para o pouco foco na agenda micro, que, de acordo com ele, é igualmente importante.

"Para falarmos de crescimento, essa agenda fiscal é muito importante, mas tem uma agenda micro que envolve as reformas trabalhista e previdenciária, que deram resultados que precisam ser mantidos, e tem a reforma tributária", disse Funchal ao participar do painel "Perspectivas para investimentos - Um panorama do cenário econômico atual", do evento BTG Together 2023.

Para Funchal, a agenda macroeconômica está caminhando bem, mas é preciso avançar na agenda microeconômica. Neste contexto, ele reitera que avançar na direção de simplificar o regime tributário também é importante.

Fiscal

Ao colocar sua visão sobre a pauta fiscal durante o evento, Funchal, que foi secretário especial do Tesouro e Orçamento no governo anterior, disse ser importante começar agora a discussão da regra que vai substituir o teto, lembrando que o ano começou com gastos contratados e incertezas fiscais, com reflexos nos prêmios de risco.

Ele considerou ser positivo a dívida ter agora uma trajetória mais comportada, já que a proposta para um marco fiscal coloca limites na expansão dos gastos, com regra que gera alguma poupança.

O desafio, ponderou, está em como o novo arcabouço vai enfrentar as despesas obrigatórias e o excesso de indexação das despesas, considerando que as receitas são mais voláteis do que as despesas.

