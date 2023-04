Fed/ata: dirigentes destacaram que indicadores apontavam para crescimento modesto nos gastos

A ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), realizada em março e divulgada hoje, mostra que os dirigentes do banco central concordaram que indicadores recentes apontavam para um crescimento modesto nos gastos e na produção. Ainda, eles avaliaram que os ganhos relacionados ao emprego aumentaram nos últimos meses, se mantendo em ritmo robusto ao passo que a taxa de desemprego permaneceu alta.

Segundo documento, dirigentes também concordaram que desdobramentos recentes do mercado financeiro deverão afetar as condições de crédito para as famílias e empresas, pesando sobre atividade econômica, contratações e inflação. Entretanto, a extensão desses efeitos era "incerta".

