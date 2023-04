Eventos recentes em bancos devem levar a um enfraquecimento do crédito, diz Fed em ata

A ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) destaca que os dirigentes avaliaram que os desenvolvimentos até agora relativos ao sistema bancário provavelmente levariam a algum enfraquecimento das condições de crédito, já que alguns bancos provavelmente apertariam os padrões de empréstimo em meio ao aumento dos custos de financiamento e maiores preocupações com a liquidez.

Os participantes da reunião observaram que era muito cedo para avaliar com confiança a magnitude do efeito de um aperto de crédito sobre a atividade econômica e a inflação, e que era importante continuar monitorando de perto os desenvolvimentos e atualizar as avaliações dos efeitos reais e esperados do aperto de crédito, segundo a ata divulgada nesta quarta-feira, 12.

Vários dirigentes observaram que os bancos regionais e comunitários, um pequeno número dos quais passaram por estresse significativo, eram importantes para empréstimos a pequenas empresas e empresas de médio porte e estavam fornecendo serviços financeiros essenciais e exclusivos para muitas comunidades e indústrias, diz o documento.

De toda forma, os participantes do encontro concordaram que o sistema bancário dos EUA permaneceu sólido e resiliente na crise, afirma a ata.

